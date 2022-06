Dieta pianeterranea: come dimagrire a chilometro zero

Consumare determinati cibi come pesce, frutta e verdura, ma anche olio nella dieta pianeterranea significa aiutare anche il pianeta a stare bene.

Per salvaguardare il pianeta e l’ambiente, è anche importante modificare le proprie abitudini a tavola. Per questa ragione, la dieta pianeterranea è il regime giusto da seguire proprio perché fonde insieme la mediterranea con prodotti sostenibili per il bene del pianeta.

Qui tutte le caratteristiche di questo regime alimentare.

Dieta pianeterranea

Si tratta di un nuovo regime alimentare che è stato presentato dalla rivista “Nature”. Come dice il nome, la dieta pianeterranea mescola i precetti e dettami del regime mediterraneo con le risorse del territorio per dimagrire a chilometro zero e in modo più sostenibile. Una alimentazione che punta al benessere dell’individuo e del pianeta, in generale.

Una alimentazione che possono seguire tutti, a chilometro zero utile a perdere peso, ma anche a stare bene e in forma.

Segue le stesse identiche regole della dieta mediterranea che è molto apprezzata e ha ottenuto diversi riconoscimenti in Italia e nel mondo, dal momento che è Patrimonio Unesco.

Si tratta di uno studio che è stato realizzato presso l’Università Federico II di Napoli con una proposta che giunge dalla Cattedra Unesco di educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile condotta dall’ateneo campano. Seguendo la dieta pianeterranea, secondo gli esperti, si può ridurre di ben il 50% il rischio di ictus e infarto e del 30% quello del diabete.

La Cattedra Unesco e lo studio è stato effettuato da diversi esperti del settore nel campo alimentare, ingegneristico, agroalimentare e medico per dare vita a questo regime che indica la portata globale, ma anche la validità nel mondo, compreso i benefici e gli effetti che ne derivano.

Dieta pianeterranea: come seguirla

Come dice il nome, ha le stesse proprietà dell’alimentazione mediterranea, ma si possono consumare i cibi localizzati nelle varie aree del mondo.

In base al parere degli esperti, seguire una alimentazione scorretta è causa di diverse patologie e anche dell’obesità infantile, sempre più in aumento.

La dieta pianeterranea funziona più o meno come il regime mediterraneo con la possibilità di consumare alimenti quali legumi, noci, olio d’oliva, ma anche cereali integrali, frutta e verdura, compreso il pesce. Tutti alimenti utili a dimagrire, ma anche ad apportare i giusti benefici per un ottimo benessere psicofisico.

Un regime che introduce, man mano, i cibi tipici del luogo. Verrà poi lanciata tramite una piattaforma dedicata della Cattedra Unesco dell’Università di Napoli in modo che tutti possano accedere e seguirla nel modo migliore. Si basa su cibi che si possono trovare in paesi come America Latina e sud est asiatico, ma la base è la dieta mediterranea e i suoi elementi.

Di conseguenza, la dieta pianeterranea prevede il consumo di alimenti di origine esclusivamente vegetale, con il giusto apporto di grassi mono e polisaturi, oltre a limitare il consumo di cibi come il pesce, i latticini e la carne. In questo modo si consuma una alimentazione sana evitando così anche l’insorgenza di determinate patologie e, al tempo stesso, si rispetta la salute del pianeta e l’ambiente.

Dieta pianeterranea: integratore

Per poter dimagrire in modo sano ed equilibrato, è consigliabile associare alla dieta pianeterranea un supporto alimentare che possa dare i giusti benefici e apportare risultati in termini di dimagrimento. Il migliore, tra i tanti, è proprio Piperina & Curcuma Slim, un integratore di origine italiana, notificato anche dal Ministero della Salute per la sua efficacia.

Un integratore a base di principi attivi naturali che agisce proprio nei punti strategici e su quegli ostacoli che possono essere fonte di dimagrimento. Consumando in modo regolare le compresse di questo integratore è possibile accelerare il metabolismo e dimagrire in modo rapido.

Si attaccano i depositi di grasso in eccesso, favorisce la sazietà in modo da aspirare a una perdita di peso maggiore per poi ridurre l’assimilazione dei grassi. Inoltre, è possibile avere fino a due taglie in meno. Un integratore raccomandato sia da esperti che consumatori per le sue proprietà e vantaggi per l’organismo.

Non ha nessuna controindicazione o effetto collaterale poiché si basa proprio sui due elementi naturali che danno il nome al prodotto: la piperina che stimola il metabolismo e aiuta a dimagrire in tempi brevi e rapidi; la curcuma, una spezia molto usata in cucina che ha effetto detox ed elimina sia le scorie che le tossine liberando e depurando l’organismo e il silicio colloidale, che funge da protezione per la pelle, le ossa e i tendini, oltre a lavorare in sinergia con gli altri ingredienti aumentando l’efficacia.

Basta una compressa poco prima dei pasti insieme a dell’acqua per cominciare ad agire fin da subito.

Originale ed esclusivo, una formula non ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto lasciando i propri dati per poi essere contattati dall’operatore per la conferma dell’ordine e approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 196. Il pagamento è accettabile con Paypal, la carta di identità e i contanti alla consegna.