Dieta plant based: come funziona e le caratteristiche

Seguire la dieta plant based significa, non solo perdere peso, ma anche migliorare il mondo intorno puntando su alimenti vegetali e non processati.

Un regime a base di alimenti naturali può sicuramente aiutare, non solo a dimagrire, ma anche a migliorare la salute e l’ambiente circostante. Per questa ragione, seguire la dieta plant based apporta tantissimi benefici all’organismo e alla salute. Cerchiamo di capire come funziona, in cosa consiste e quali alimenti consumare.

Dieta plant based

Il termine esatto per indicare questo regime alimentare è Whole Food Plant Based, ovvero una dieta, come dice il nome, che si basa sul consumo di alimenti vegetali. Si potrebbe paragonare al regime vegano, ma in realtà vi sono delle differenze e degli aspetti che le distinguono. La dieta vegana e vegetariana è un regime che si basa sul rispetto delle specie alimentari, mentre questo programma alimentare è diverso.

La dieta plant based si basa sul consumo di alimenti grezzi, quindi tutti quei cibi che non sono processati o trattati in maniera industriale. Chi decide di seguire questa dieta, a differenza del regime vegano, non è sempre mosso da scelte etiche. In questo regime è possibile consumare sia la carne che il pesce, a differenza della dieta vegana dove sono totalmente esclusi.

Nella dieta plant based si consumano verdure e cereali integrali, oltre alle uova, il latte e i derivati, ma è bene prestare attenzione alla modalità di produzione e anche alla provenienza di questi alimenti. In questo regime si consumano alimenti a chilometro zero. Ha meno restrizioni rispetto alla vegana in quanto si può consumare un panino con del burger vegetale o delle verdure oppure del formaggio, un alimento che è totalmente escluso nella dieta che seguono i soggetti vegani.

Chi decide di seguire questa dieta deve eliminare tutti gli alimenti processati. Si segue la stagionalità dei prodotti. Per cominciare il pasto, si può consumare una insalata o un involtino a base di carote e finocchio. Per quanto riguarda i secondi piatti, si può optare per delle proteine come i legumi insieme alle patate oppure preparare le polpette di lenticchie.

Dieta plant based: benefici

Seguire un regime del genere non è affatto semplice, per cui si consiglia sempre di chiedere il consulto di un esperto del settore in modo da capire se possa andare bene per il proprio fisico. La dieta plant based, quindi un regime a base di alimenti vegetali e non processati, apporta diversi vantaggi e benefici al proprio fisico e alla salute, in generale.

Innanzitutto, ha un impatto positivo sull’ambiente dal momento che favorisce la biodiversità e si consumano alimenti a chilometro zero, quindi biologici, sani, naturali e non processati in modo industriale. La sostenibilità e quindi il rispetto della natura è un fattore molto importante in coloro che decidono di seguire questa dieta.

Iniziare la dieta plant based con dei piatti a base di verdure preparate in vari modi permette di saziarsi nel modo giusto. Inoltre, non bisogna dimenticare che, essendo le verdure ricche di fibre, donano quel giusto senso di sazietà placando così i morsi della fame e sono ricche di nutrienti importanti, quali le vitamine e i sali minerali.

Inoltre, è un regime che migliora la salute dal momento che si consumano alimenti cruelty free e che possono dare tutto l’apporto necessario all’organismo. Seguire la dieta plant based significa dimagrire in modo graduale, ma anche migliorare la salute dell’apparato cardiovascolare e i problemi dovuti al diabete oppure ad altre infiammazioni.

