Dieta mediterranea: esempi di menù settimanale

La dieta mediterranea è il regime perfetto da seguire perché apporta benefici importanti, come il minor rischio di infarti e ictus.

Per poter stare bene e in forma, è molto importante apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita e seguire un regime che sia equilibrato e sano. Una filosofia di vita come la dieta mediterranea è l’ideale perché permette di favorire un benessere sotto tutti i punti di vista. Qui spieghiamo i benefici di questo regime con due esempi di menù da consumare durante la settimana.

Dieta mediterranea: benefici

È il regime alimentare maggiormente apprezzato in Italia al punto che per il quinto anno consecutivo è risultato essere al primo posto come dieta migliore.

Innanzitutto, si tratta di un regime completo, proprio grazie ad alimenti freschi e stagionali dal basso indice glicemico. Un regime a base di alimenti di stagione, come la frutta e la verdura che permette di mantenere il controllo su alcune patologie, quali il diabete di tipo 2 e ha un ruolo molto importante nella prevenzione di patologie legate alla demenza e ai disturbi neurodegenerativi.

Dal momento che la dieta mediterranea contiene alimenti ricchi di acidi grassi, presenti soprattutto nel pesce, permette anche di alleviare i dolori dovuti all’artrite reumatoide. Vari studi che sono stati condotti hanno dimostrato che diminuisce l’incidenza delle malattie cardiovascolari.

Il consumo di alcuni alimenti, quali i cereali raffinati, l’olio extravergine di oliva, la frutta e la verdura permettono di ridurre il rischio di ammalarsi di patologie quali il tumore alla mammella. Una filosofia di vita molto bilanciata e ben equilibrata dalle notevoli proprietà e molto apprezzata.

Dieta mediterranea: esempi menù

Gli alimenti adatti da consumare nell’arco della settimana, sono cereali, 3 porzioni di frutta e 6 di verdure, oltre a due di latte e latticini insieme a olio extra vergine di oliva.

Qui due esempio di menù settimanale da consumare nella dieta mediterranea: il primo è da 1200 calorie con gli spuntini a base di frutta o cereali.

Lunedì

Colazione: latte, fette biscottate e marmellata light

Pranzo: verdure a piacere con 15 grammi di olio di oliva, mozzarella

Cena: fesa di tacchino ai ferri e gallette di riso

Martedì

Colazione: latte, fette biscottate e marmellata

Pranzo: riso o farro, gamberi sgusciati e verdure

Cena: salmone al vapore con verdure

Mercoledì

Colazione: come gli altri giorni

Pranzo: insalata di pomodori e pane integrale

Cena: petto di pollo al forno e gallette di riso

Giovedì

Colazione: latte scremato e fette biscottate integrali

Pranzo: semolino, tonno al naturale e pane integrale

Cena: lenticchie secche e verdura a piacere, gallette di riso

Venerdì

Colazione: fette biscottate integrali e marmellata light

Pranzo: ceci in scatola e verdure

Cena: sogliola e dei cracker

Sabato

Colazione: tè verde e marmellata biologica

Pranzo: petto di pollo al forno e verdure a piacere

Cena: pizza margherita e verdure a piacere

La domenica è il giorno libero, ma non bisogna esagerare troppo con zuccheri e carboidrati.

Il secondo menù si articola di 1500 calorie e comprende tutti gli alimenti tipici della dieta mediterranea.

Lunedì

Colazione: latte parzialmente scremato e uno yogurt

Pranzo: pasta integrale con delle verdure

Cena: pesce spada ai ferri condito con succo di limone e un frutto

Martedì

Colazione: yogurt e frutta

Pranzo: verdure a piacere, riso o farro a scelta

Cena: salmone al vapore e verdure a piacere

Mercoledì

Colazione: un frutto e del tè verde

Pranzo: insalata di lattuga con olio di oliva e pane integrale

Cena: pollo al forno e un frutto

Giovedì

Colazione: latte e una mela

Pranzo: insalata con feta, pomodorini, con olio d’oliva e un frutto

Cena: lenticchie cotte, pane integrale e un frutto

Venerdì

Colazione: latte parzialmente scremato e cereali integrali

Pranzo: manzo ai ferri e insalata, un frutto

Cena: pesce, verdure e gallette di riso

Sabato

Colazione: fette biscottate integrali e marmellata

Pranzo: petto di pollo e verdure

Cena: risotto integrale alle zucchine e della verdura al vapore

Domenica

Colazione: caffè d’orzo e muesli

Pranzo: salmone cotto al vapore e verdure

Cena: mozzarella, spinaci e pane integrale.

Gli spuntini sia di metà mattina che del pomeriggio possono essere a base di frutta e di cereali.

Dieta mediterranea: integratore

Alla dieta mediterranea, così ricca di proprietà nutritive e di benefici, per ottenere ancora più risultati, si consiglia di abbinare un integratore che ha componenti naturali. Il migliore da abbinare a questa filosofia di vita è sicuramente Aloe Vera Slim, made in Italy e che si vende sotto forma di compresse.

Un integratore in compresse che, grazie a questi elementi naturali al suo interno, permette di eliminare sia i grassi che le calorie, migliorare l’assimilazione digestiva e la funzionalità epatica e intestinale. Ha potere saziante per cui permette di non abbuffarsi, depura il fegato, intestino e reni.

Grazie ai benefici dimostrati, al 100% made in italy e alla mancanza di controindicazioni, è riconosciuto come il miglior integratore naturale da abbinare alla diete mediterranea. Inoltre è notificato come sicuro anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim funziona molto bene perché si basa su componenti privi di controindicazioni, come l’aloe vera che favorisce una buona digestione e regola il transito intestinale per una buona evacuazione e il tè verde che non solo brucia i grassi, ma permette di raggiungere il peso forma.

Un integratore perfetto da consumare nelle diete, come spiegano anche i consumatori e gli esperti. I risultati di questo prodotto sono certificati e verificati, come si legge dalle recensioni sul sito ufficiale.

Non si ordina nei negozi oppure i siti di e-commerce, ma bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e in questo modo si approfitta della promozione di 4 confezioni al solo costo di 49,99€ invece di 200. Il pagamento si effettua tramite il contrassegno oppure con carta di credito e Paypal.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.