Dieta restart ormonale: i consigli e i benefici

La dieta del restart ormonale si prepone, come obiettivo, la perdita di peso attraverso una sorta di riprogrammazione ormonale. Scopriamo come.

La dieta del restart ormonale sostiene che il disequilibrio ormonale, in una persona, è la causa dell’aumento di peso e la difficoltà di perderlo. Riportare gli ormoni in equilibrio, attraverso una sana e corretta alimentazione, vuol dire perdere peso e ripristinare il benessere psicofisico dell’organismo.

Dieta restart ormonale

La dieta del restart ormonale è illustrata dettagliatamente nel libro “La dieta del restart ormonale”, edito da Sperling & Kupfer, scritto dal dottor Emanuele De Nobili, professionista della medicina rigenerativa e anti-età, e Margherita Enrico, giornalista scientifica.

L’obiettivo della dieta è quello di ripristinare il benessere psicofisico di una persona attraverso il ripristino degli ormoni che regolano le attività che sono alla base del corretto funzionamento del nostro organismo. Come? Attraverso una sana e corretta alimentazione, che non dà importanza alle calorie che si assumono e alla quantità di cibo che si assume nel corso della giornata, ma alla qualità degli alimenti che fanno parte del regime alimentare proprio di una persona.

Dieta restart ormonale: benefici

Troppo spesso sottovalutati, secondo gli autori, gli ormoni giocano un ruolo chiave nella capacità fisica e mentale dell’uomo, la salute della pelle, il senso di fame e di sazietà, l’energia, il desiderio sessuale e, in generale, il benessere psicofisico dell’organismo. La disfunzione a carico degli ormoni, che provoca un disallineamento tra uno di questi ormoni regolatori e tutti gli altri ormoni, compromette la qualità di vita della persona interessata. Azzerarli e ricominciare da capo, attraverso una sana e corretta alimentazione, che si affida anche alla meditazione e l’esercizio fisico, non solo è possibile, ma anche preferibile.

Indipendentemente dall’appartenenza di genere, la dieta del restart ormonale si sviluppa secondo fasi specifiche, suddivise in settimane, per un totale di quattro settimane, per ripristinare il benessere psicofisico e vivere al meglio la propria vita.

Dieta restart ormonale: integratore

Lo squilibrio ormonale a carico degli ormoni che regolano il senso di fame e di sazietà può rallentare il metabolismo, favorire l’aumento di peso, ostacolare e vanificare i risultati che si possono raggiungere se si segue una sana e corretta alimentazione, come la dieta del restart ormonale raccomanda. L’assunzione, durante una dieta, di un integratore alimentare, che stimoli i processi metabolici dell’organismo, per favorire la perdita di peso, si raccomanda a tutte quelle persone che hanno bisogno di perdere peso e reali difficoltà a perderlo.

L’aumento di peso, a sua volta, si correla a problemi di salute, importanti e invalidanti, che potrebbero non manifestarsi mai, se solo si facesse attenzione a come si mangia e a quello che si mangia.

