Diletta Leotta: "Michelle Hunziker mi accompagnerebbe in sala parto"

Diletta Leotta vorrebbe che Michelle Hunziker la accompagnasse in sala parto: il motivo.

Diletta Leotta è in attesa del primo figlio da Loris Karius. La conduttrice sportiva ha confessato che in sala parto vorrebbe essere accompagnata da Michelle Hunziker: come mai questa ‘richiesta’?

Diletta Leotta vuole Michelle Hunziker in sala parto

Intervistata dal Corriere della Sera, Diletta Leotta ha parlato del bellissimo periodo che sta vivendo. La conduttrice sportiva è incinta del primo figlio, frutto dell’amore che la lega a Loris Karius. “Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava“, ha raccontato in merito alla scoperta di essere incinta. Dopo la paura iniziale, la Leotta ha fatto i salti di gioia. In sala parto, però, vorrebbe essere accompagnata da Michelle Hunziker.

Diletta Leotta: la richiesta a Michelle Hunziker

Diletta ha ammesso:

“Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. E’ una mamma e una nonna da prendere come esempio”.

E’ proprio la Hunziker che la Leotta ospiterà nel podcast Mamma Dilettante, in partenza il prossimo 19 giugno.

Loris Karius avrà la precedenza su Michelle

Ovviamente, in sala parto ad avere la precedenza sarà Loris Karius. Meno di un anno fa scoccava il colpo di fulmine e Diletta non può più fare a meno della sua presenza. Quando ha fatto il test di gravidanza era intimorita, ma adesso si sente più forte che mai. Ha dichiarato: