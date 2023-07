Diletta Leotta, perché non usa abiti premaman: la decisione

Entro la fine di agosto 2023 Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta e, durante i mesi di gravidanza, la conduttrice ha sempre cercato di indossare abiti che esaltassero le sue curve valorizzandole e non cedendo mai agli abiti premaman.

Diletta Leotta: la scelta di non indossare abiti premaman

Come altre celebrities anche Diletta Leotta ha scelto di sfoggiare e mettere in evidenza il pancione durante i mesi di gravidanza, abbracciando appieno la tendenza secondo cui questo delicato periodo sia da esaltare e vivere appieno e certamente evitando di “nasconderlo” con abiti ampi. La conduttrice è quasi giunta al nono mese di gravidanza e finora non ha mai indossato abiti premaman in pubblico, ma ha comunque sfoggiato look confortevoli e alla moda. Sui social in tanti le hanno fatto i complimenti per le sue curve da capogiro e per la sua bellezza e non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sull’arrivo della sua prima figlia.

La nascita della piccola dovrebbe avvenire entro la data del 16 agosto e finora la conduttrice e il suo compagno, Loris Karius, hanno specificato di non avere ancora scelto il nome che le daranno. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se la conduttrice mostrerà la sua bambina dopo il parto.