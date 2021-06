Diletta Leotta svela i segreti della sua routine: il trucco mattutino per avere una forma fisica perfetta

Diletta Leotta ha svelato i segreti della sua routine quotidiana, che le permettono di avere una forma fisica perfetta nonostante qualche sgarro alimentare

Riesce a far sempre impazzire i social nonché i telespettatori del piccolo schermo. E a quanto pare è riuscita anche a far capitolare il bellissimo Can Yaman, attore turco protagonista della serie DayDreamer – Le ali del sogno. Parliamo chiaramente della fascinosa Diletta Leotta, che ogni giorno conquista milioni di follower e anche qualche invidia.

Come fa la bella presentatrice sportiva a essere sempre così in forma? Qual è la dieta che Diletta segue per apparire sempre così perfetta?

Diletta Leotta: i segreti della perfezione

Ebbene, la bella 29enne siciliana non rinuncia a qualche sgarro a tavola, ma a compensare tali concessioni c’è la tanta attività fisica a cui si sottopone quotidianamente.

“La mia alternativa ai sensi di colpa è lo sport, è il modo migliore e finalmente ho trovato un bel equilibro. Mi alleno più o meno tutti i giorni. Ma dopo quest’anno pesante […] ho sentito il bisogno di inserire anche qualcos’altro, ovvero lo yoga”.

Diletta Leotta ha inoltre precisato di non vivere lo sport in maniera ossessiva, ma di avere invece un rapporto sano e coscienzioso con l’allenamento. Spesso l’abbiamo del resto vista su Instagram durante una delle sue quotidiane sessioni di jogging mattutino, vero toccasana per una forma fisica perfetta come la sua.