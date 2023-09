Nicoletta Maria Manconi, 24enne di Orgosolo, è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Cagliari. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Dimessa dall’ospedale, muore poco dopo: ci lascia a 24 anni

Nicoletta Maria Manconi, studentessa di medicina di 24 anni, di Orgosolo, è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso del Santissima Trinità a Cagliari. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, per cercare di capire con certezza le cause del decesso e le eventuali responsabilità del personale ospedaliero.

Dimessa dall’ospedale, muore poco dopo: cosa è successo?

La ragazza si era recata al pronto soccorso a causa di forti dolori allo stomaco. Dopo essere stata visitata e sottoposta ad una terapia, era stata dimessa poche ore dopo. Nonostante questo, i dolori sono aumentati e la giovane ha chiamato un’ambulanza. Durante il trasporto verso l’ospedale Brotzu, la 24enne è andata in arresto cardiaco ed è deceduta. Il decesso è arrivato a sole 12 ore dalle dimissioni da un ospedale in cui si era recata per ricevere le cure mediche, per questo le indagini faranno maggiore chiarezza.