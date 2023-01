Dimessa dall'ospedale muore il giorno dopo: dottoressa a processo

Dramma sanitario e richiesta di giustizia in Puglia, dove una donna viene dimessa dall’ospedale ma muore il giorno dopo: dottoressa a processo.

Stefania Rita Verardo aveva avuto un incidente ed era spirata dopo l’uscita dal nosocomio. I media locali spiegano che la vittima aveva subito ferite in un incidente stradale ed era stata condotta al pronto soccorso, da cui tuttavia dopo cinque era stata dimessa: il giorno dopo il suo cuore aveva cessato di battere.

Dimessa dall’ospedale muore il giorno dopo

Stefania Rita Verardo era una 70enne di Scorrano, in provincia di Lecce, deceduta nell’ottobre del 2020.

Per la vicenda giudiziaria che era scaturita dal dramma il giudice per le udienze preliminari ha rinviato a giudizio una delle dottoresse che ha visitato la donna in ospedale con fissazione di prima udienza dibattimentale il prossimo 16 giugno.

Frattura toracica e malattie pregresse

In quel sinistro la signora Stefania aveva riportato una frattura toracica e aveva altre patologie pregresse: cardiopatica, diabetica, ipertesa e già sottoposta a un trapianto renale.

La Procura ritiene che dovesse essere trattenuta in ospedale per monitorarne i valori ed eventualmente “trasferita in una struttura più idonea”, per la difesa non ci fu colpa alcuna. Nell’inchiesta, inizialmente erano stati iscritti sul registro degli indagati anche un cardiologo, un’altra dottoressa del pronto soccorso e un ortopedico, poi prosciolti.