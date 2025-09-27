Sono ore di gioia per la famiglia e gli amici di Massimo Moratti, ma anche per i tanti tifosi rimasti con il fiato sospeso nel corso delle ultime settimane, alla notizia del ricovero d’urgenza per l’ex presidente dell’Inter. Moratti ha trascorso un mese ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una grave polmonite: nelle ultime ore è però arrivato un importante annuncio.

I medici hanno deciso di dimetterlo ed in questo modo Moratti ha potuto far rientro a casa. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Massimo Moratti torna a casa: dimesso dopo un mese di ricovero

Nel mese di maggio l’ex presidente dell’Inter aveva vissuto un momento di grandi emozioni grazie alla festa a sorpresa che i cinque figli e la moglie Milly gli avevano organizzato per festeggiare insieme a familiari e amici i suoi 80 anni. Ma dopo un periodo sereno, un mese fa Moratti è stato portato in ospedale e ricoverato d’urgenza per una grave polmonite; è stato dai medici intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana, per poi rimanere comunque in ospedale fino ad un completo miglioramento delle sue condizioni di salute. La decisione dei medici di dimetterlo è arrivata nella mattinata del 27 novembre.

Non si tratta dell’unico problema di salute che in questi anni l’imprenditore ha dovuto affrontare: nel 2023 è stato sottoposto ad un delicato intervento al cuore per un problema di ostruzione alle arterie. Allora 78enne, Moratti è stato ricoverato al Galeazzi di Milano: l’operazione è stata eseguita in anestesia locale con esito positivo e dopo sole 48 ore è stato dimesso e ha trascorso a casa il successivo periodo di convalescenza.