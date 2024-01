La deputata neozelandese Golriz Ghahraman si è dimessa dal Parlamento dopo essere stata sorpresa a rubare vestiti in negozi di lusso

Le dimissioni della deputata neozelandese Golriz Ghahraman, a seguito del suo coinvolgimento in un episodio di furto di abbigliamento in negozi di lusso, hanno scosso il Parlamento. Dopo essere stata colta in flagrante dalle telecamere di sorveglianza dei negozi ad Auckland e Wellington durante le festività natalizie, Ghahraman ha annunciato pubblicamente la sua decisione di dimettersi. L’accusa di furto è stata successivamente ritirata, ma la politica ha attribuito il suo comportamento allo stress estremo legato al suo lavoro, che ha gravemente compromesso la sua salute mentale. Le sue dimissioni sono state accolte con consenso da parte dei suoi colleghi di partito.

Accuse di furto per Golriz Ghahraman: Cosa è Successo?

Nonostante sia stata colta in flagrante dalle telecamere di sorveglianza dei negozi, le denunce sono state successivamente ritirate e la politica non è stata accusata di alcun crimine. Tuttavia, il suo coinvolgimento in tali episodi ha portato alla sua immediata decisione di dimettersi dal Parlamento.

Dopo aver consultato un professionista della salute mentale, la politica ha rivelato che il suo agire insolito può essere collegato a eventi passati non elaborati che hanno causato una risposta negativa allo stress estremo. La Ghahraman ha sottolineato che non cerca scuse per le sue azioni, ma desidera spiegarle, riconoscendo l’aspettativa dei cittadini di standard elevati dai propri rappresentanti eletti.