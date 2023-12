Quando arrivano lo stipendio e la tredicesima con aumento una tantum a dicembre 2023 dei dipendenti statali? Ecco tutte le date previste dai Noipa.

Tempo di stipendio e di tredicesima per gli statali a dicembre. Il servizio attivo su Noipa attraverso il quale i lavoratori possono consultare il cedolino dell’ultimo mese dell’anno, però, non è disponibile, contrariamente a quanto era stato annunciato lo scorso 30 novembre. Noipa, infatti, continuerà a non essere aggiornato fino a quando non ci sarà la chiusura della rata di dicembre. Bisognerà aspettare, quindi, probabilmente almeno fino a dopo il 7 dicembre.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, le date sono state fissate dalla legge 350/2001. Da gennaio a novembre, secondo la legge, le date degli accrediti sono le seguenti:

il 22° giorno del mese per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari

il 23° giorno del mese per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa

il 24° giorno del mese per il restante personale statale a eccezione dei docenti con supplenze brevi, per i quali lo stipendio arriva il 27° giorno del mese.

Il calendario di dicembre

A dicembre, invece, il calendario dei pagamenti viene anticipato di qualche giorno in modo tale che i lavoratori possano ricevere lo stipendio in tempo per gli acquisti di Natale.

Gli accrediti, nello specifico, avvengono il:

14 dicembre per insegnanti di scuole materne ed elementari;

15 dicembre per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa;

16 dicembre per il personale insegnante supplente temporaneo e per il restante personale statale. Laddove queste giornate dovessero coincidere con un giorno non bancabile, ad esempio se cadono di sabato o domenica, allora il pagamento verrà effettuato il primo giorno utile precedente.

Nel 2023, il 16 dicembre cade di sabato. Di conseguenza, i pagamenti verranno effettuati per tutti tra giovedì 14 e venerdì 15.

Stipendio, tredicesima e aumento una tantum

Il cedolino del mese di dicembre riporta non solo lo stipendio abituale di un lavoratore statale ma anche la tredicesima che ha un importo netto più basso per la diversa tassazione applicata. Ad aumentare, invece, è l’importo del pagamento straordinario dell’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale percepita nel corso dell’anno.

In relazione a quanto riportato nel decreto n. 145 del 18 ottobre 2023, è stato disposto un aumento dallo 0,5% al 3,35%, solo per l’anno corrente. Di conseguenza, i dipendenti pubblici riceveranno il 2,85% mancante per ogni mensilità percepita calcolato sullo stipendio tabellare.