Disagi all'aeroporto di Orio al Serio per malore del pilota

Un malore in volo provoca caos all’aeroporto

La serata di martedì 22 aprile ha visto l’aeroporto di Orio al Serio, situato a Bergamo, teatro di disagi significativi a causa di un imprevisto malore che ha colpito il pilota di un volo in arrivo da Dublino. L’allerta è scattata intorno alle 21, quando il pilota ha accusato un malessere improvviso, costringendo i soccorsi a intervenire tempestivamente.

L’atterraggio dell’aereo, avvenuto poco prima delle 21, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza e del personale sanitario, che hanno raggiunto il velivolo direttamente sulla pista.

Interventi di emergenza e blocco della pista

Per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, sono stati allertati anche i vigili del fuoco. L’operazione di soccorso ha comportato un blocco temporaneo della pista, creando ripercussioni sulla programmazione dei voli. Questo ha portato a una serie di dirottamenti e ritardi, con dieci voli in arrivo, otto dei quali operati da Ryanair e due da Wizz Air, costretti a cambiare rotta. La maggior parte di questi voli è stata dirottata verso l’aeroporto di Milano Malpensa, mentre uno è stato indirizzato a Verona.

Le conseguenze sui voli in partenza

Non solo i voli in arrivo hanno subito disagi: anche le partenze dallo scalo “Il Caravaggio” hanno risentito della situazione. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, si sono registrati tredici voli in ritardo. I passeggeri, già in attesa di partire, hanno dovuto affrontare un ulteriore stress a causa della situazione imprevista. La gestione dell’emergenza da parte delle autorità aeroportuali è stata tempestiva, ma le conseguenze sui voli hanno creato disagi notevoli per i viaggiatori.