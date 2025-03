Il regolamento e le conseguenze per le donne carabinieri

Il regolamento dell’Arma dei Carabinieri stabilisce che non ci devono essere capelli visibili sotto il colletto della divisa o le sopracciglia. Questa norma, sebbene possa sembrare una questione di ordine estetico, ha un impatto significativo sulla vita quotidiana delle donne in servizio. Infatti, l’obbligo di raccogliere i capelli in uno chignon ha portato a una serie di disagi fisici e pratici, come segnalato dal sindacato Usmia. Le colleghe lamentano frequentemente mal di testa, dolori cervicali e difficoltà ergonomiche, evidenziando come una regola apparentemente semplice possa avere ripercussioni sulla salute e sul benessere delle operatrici.

Problemi ergonomici e di sicurezza

Le problematiche legate allo chignon non si limitano ai disagi fisici. Durante la guida dei veicoli di servizio, le carabinieri segnalano che lo chignon può battere contro il poggiatesta, rendendo la postura scomoda e meno sicura. Questo è un aspetto cruciale, poiché la sicurezza degli agenti è fondamentale, soprattutto in situazioni di emergenza. Inoltre, l’uso di caschi da ordine pubblico o antiproiettile presenta ulteriori criticità, poiché l’acconciatura può interferire con l’efficacia di questi dispositivi di protezione individuale. La combinazione di questi fattori solleva interrogativi sulla compatibilità delle norme estetiche con le esigenze operative e di sicurezza.

Richiesta di un tavolo tecnico per soluzioni adeguate

In risposta a queste problematiche, il sindacato Usmia ha chiesto al comando generale dell’Arma di attivare un tavolo tecnico per discutere delle acconciature delle donne in uniforme. Teresa Panza, responsabile del dipartimento Pari opportunità di Usmia Carabinieri, ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni che rispettino la disciplina militare, ma che siano anche attente alla salute e al benessere delle operatrici. La questione non riguarda solo l’estetica, ma tocca aspetti fondamentali come la salute, la sicurezza e l’efficienza del servizio. È necessario un confronto costruttivo per affrontare queste sfide e garantire che le donne in uniforme possano svolgere il loro lavoro senza compromettere il proprio benessere.