Continuano le indagini su quanto accaduto la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 41 persone, tra cui 6 italiani, nell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Ai coniugi Moretti sono stati ora sequestrati beni di lusso per un valore di mezzo milione di euro. I dettagli.

Strage di Crans-Montana, scatta il sequestro di auto e orologi di lusso ai coniugi Moretti

Come riporta il quotidiano svizzero Blick, ai coniugi Moretti, proprietari de Le Constellation dove si è consumata la strage di Capodanno, gli inquirenti hanno sequestrato orologi e auto di lusso. Le indagini hanno infatti permesso di riscostruire il patrimonio di Jacques e Jessica. Tra le auto sequestrate abbiamo una Bentley Continental (da circa 250mila franchi), una Porsche Cayenne, una Mercedes Benz E Vito e anche una Maserati. Come spiega Blick, i Moretti si affidavano ai leasing, ovvero quella formula di finanziamento che consente di usare un veicolo pagando un canone mensile con la possibilità poi di riscattarlo. Tra gli orologi il quotidiano cita ad esempio l’Hublot Big Bang in edizione limitata, tre Rolex (un Daytona di acciaio, un Day Date e un Datejust) e infine un Audemars Piguet Royal Oak.

Strage di Crans-Montana, sequestrati beni di lusso ai Moretti per oltre mezzo milione di euro

Il valore complessivo tolto dalle possibilità dei Moretti è di circa mezzo milione di franchi. Come spiga Blick, il sequestro di auto e orologi di lusso servirà per coprire in parte le spese legali e le richieste di risarcimento da parte delle vittime dell’incendio di Capodanno.