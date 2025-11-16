Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 5.00 del mattino, quando due auto si sono scontrate violentemente.

Terribile incidente stradale nella notte sulla Pedemontana, tra gli svincoli di Bregnano-Lazzate e Lentate sul Seveso, in direzione della Strada Statale 35 dei Giovi. Coinvolti 10 giovanissimi, alcuni minorenni.

Disastro stradale sulla Pedemontana: scontro tra due auto nella notte

Tragico incidente questa notte, intorno alle ore 5.00, sulla Pedemontana, tra gli svincoli di Bregnano-Lazzate e Lentate sul Seveso, in direzione della Strada Statale 35 dei Giovi.

Due auto si sono infatti scontrate violentemente, coinvolti una decina di ragazzi giovanissimi. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con cinque ambulanze e due auto mediche, coordinate dalla centrale Soreu Laghi, oltre ai Vigli del Fuoco da Monza e alle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a capire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi un improvviso cambio di corsia o l’elevata velocità.

Disastro stradale nella notte sulla Pedemontana: 10 i feriti, alcuni minorenni

Coinvolti dieci ragazzi giovanissimi, tra cui anche due minorenni, nel terribile incidente stradale di questa notte sulla Pedemontana, che ha visto due auto scontrarsi violentemente. Dieci appunto i giovani rimasti feriti, come precisa QuiComo, si tratta di una ragazza di 16 anni, una di 17, un ragazzo di 18, due 19enni e tre 20enni (due ragazzi e una ragazza), uno di 24 anni e un ragazzo di 26 anni. Il più grave un 20enne di Seregno, trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza.