Disinfestazione da zanzare tigre: come e quando intervenire

Questo periodo dell'anno è ideale per avviare il processo di disinfestazione da zanzare tigre. Ecco come fare.

Le zanzare sono gli insetti che in estate diventano aggressivi, fastidiosi e dolorosi. Le loro punture non sono piacevoli, anzi provocano una sensazione di bruciore e prurito che permane per giorni e giorni. Sono punture che si infettano facilmente dove rimane un segno rosso fuoco per tanto tempo.

Ormai le zanzare italiane sono molto di meno rispetto alla specie aliena che arriva dall’Africa, cioè la zanzara tigre. Questo è un insetto che ha trovato un habitat ospitale ed è riuscito ad adattarsi perfettamente alle nostre temperature. Una “mutazione” che ci fa avere queste zanzare anche in inverno, basta qualche giorno di Sole che iniziamo a sentire la loro presenza.

Tali insetti riescono a sopravvivere perché depongono le uova, verso settembre o ottobre, in zone che sono ricche di acqua, acquitrini o terreni umidi. In primavera si iniziano a schiudere e creano le larve che poi, quando la temperatura sale sopra i 15°, diventano zanzare adulte. Più fa caldo e più diventano cattive, arrabbiate, mordono senza pietà perché il sangue umano gli consente di deporre più uova.

L’infestazione è uno dei problemi con cui si deve lottare in estate. Le città e le campagne sono letteralmente invase da questi insetti. Prevenire una prossima infestazione è possibile, ma dovete intervenire ora, nei mezzi tra marzo e maggio.

Malattie delle zanzare tigre

La zanzara tigre ha un veleno potente che una volta iniettato è realmente fastidioso. Il dolore è acuto. Comprare una macchia bianca seguita da una rossa. Grattandola il veleno si sparge velocemente e si allarga la zona del corpo che è stata colpita.

Purtroppo se si viene morsi da più insetti in poche ore c’è il rischio di diventare allergici al suo veleno. Ciò vuol dire che si hanno parti del viso e del corpo gonfie, come gambe e braccia, labbra, occhi o zigomi. Nonostante non siate stati morsi in questi punti, l’allergia andrà a colpire le zone più sensibili dove ristagnano liquidi.

Essa trasporta malattie molto più gravi come la febbre di Dengue e Chikungunya. Febbri che sono peggiori della malaria caratterizzata dai dolori in tutto il corpo, che sono forti, febbre alta e improvvisa. Dolori alla testa, dietro gli occhi, alle articolazioni. Orticaria diffusa e poi nausea con vomito o crampi allo stomaco.

Disinfestazione e protezione area

La Disinfestazione da zanzare tigre si può fare quando ancora non ci sono degli esemplari adulti. Le ditte di disinfestazione agiscono direttamente sulle uova e larve. Si identificano le aree che sono perfette per la loro incubazione, quindi si spruzzano dei veleni o pesticidi ecologici, che non danneggiano l’ambiente, ma che seccano le uova e uccidono le larve. Il trattamento è a lento rilascio, questo vuol dire che esso agisce per giorni e giorni in modo che anche se ci sono nuovi depositi di uova, esse non schiuderanno mai.

Oltre a questo ci sono altri trattamenti a secco con polveri che rimangono nella zona interessata per mesi. La ditta si occuperà persino di un monitoraggio della situazione, quindi dopo due settimane valuteranno se è il caso di fare un nuovo intervento. Ciò permette di ridurre sensibilmente la presenza delle zanzare in modo da eliminarle totalmente in piena estate.