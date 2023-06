Disneyland Paris sta vivendo in queste ultime settimane importanti tensioni a causa del malcontento dei suoi lavoratori, che dopo tanti anni di silenzio hanno deciso di alzare la voce in maniera inedita contro l’azienda per fare valere i loro diritti. Da giorni sono infatti in corso presso il parco di divertimenti importanti scioperi organizzati dalla CGT che stanno causando grossi disagi non solo al gigante dell’intrattenimento ma anche, ovviamente, a tutta la clientela.

Scioperi a Disneyland Paris: cosa chiedono i dipendenti

Alla base della protesta non ci sono motivazioni di per sé “aggressive” o gravi accuse nei confronti dell’azienda. I dipendenti che si sono uniti al sollevamento hanno semplicemente deciso di scendere per la strada (in questo caso la Main Street del parco e le altre zone limitrofe) per richiedere un importante aumento di salari.

I cast member chiedono dunque un aumento in busta paga di 200 euro netti a lavoratore, una cifra importante per tutti in questa delicata fase di inflazione galoppante, che ha reso la vita difficile a molti dipendenti. Tra le richieste ci sono anche il raddoppio della retribuzione per le domeniche lavorate, la fine degli orari di lavoro flessibili e l’aumento delle indennità chilometriche.

Scontri nel pomeriggio di sabato 3 giugno agli Studios

La protesta, fino ad oggi, è stata piuttosto pacifica e, a parte qualche disagio ai visitatori, si è svolta senza problemi. Questo pomeriggio, ad ogni modo, alcuni manifestanti hanno deciso di presentarsi alle porte dei Walt Disney Studios, uno dei due parchi del resort, per manifestare le loro rimostranze. L'”invasione di campo”, tuttavia, è stata fermata dalle autorità presenti, che a spintoni hanno cercato di impedire agli scioperanti di accedere alle aree interne del parco, senza però riuscire nel loro intento.