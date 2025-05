Un incendio misterioso ha colpito la residenza del primo ministro britannico Keir Starmer nella notte tra sabato e domenica, danneggiando la porta della sua casa nel nord di Londra. Gli ultimi sviluppi sono ancora in corso e potrebbero rivelare nuovi dettagli sull’accaduto.

Divampa un incendio nella casa del primo ministro Starmer

Da quando è stato eletto a luglio, Keir Starmer ha affittato la sua residenza privata, vivendo con la famiglia nella casa ufficiale del primo ministro a Downing Street. L’incendio, che ha colpito la sua proprietà nel nord di Londra, è stato segnalato ai vigili del fuoco poco dopo l’una di notte. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in circa mezz’ora.

La polizia ha confermato che, sebbene l’incendio abbia causato danni alla porta d’ingresso della casa, nessuno è rimasto ferito. La residenza, valutata circa due milioni di sterline, non è attualmente occupata dalla famiglia Starmer, ma resta comunque di loro proprietà.

Divampa un incendio nella casa del primo ministro Starmer: incidente o rogo doloso?

Come riportato dal Times, le autorità stanno cercando di determinare se l’incendio sia stato causato da un atto di vandalismo mirato contro la casa del premier, che in passato era stata già oggetto di attacchi. Lo scorso anno, tre individui erano stati giudicati colpevoli di violazione dell’ordine pubblico a seguito di una manifestazione a favore della Palestina davanti alla residenza del premier.

Nelle ultime ore, numerosi agenti della scientifica, equipaggiati con tute protettive, hanno lavorato sul luogo dell’incidente, mentre la zona è stata chiusa al traffico e sorvegliata da pattuglie armate. Inoltre, un portavoce di Starmer avrebbe espresso gratitudine ai servizi di emergenza per la loro rapida risposta, precisando che, essendo l’indagine ancora in corso, non è possibile divulgare informazioni al momento.