Divampa un incendio nell'appartamento: tre feriti, uno è gravissimo

Un pericoloso incendio è divampato nella notte in un alloggio sito lungo via dei Campi Elisi, a Trieste. In casa, in quel momento, c’erano tre persone. tutte loro sono rimaste ferite, una di esse è ricoverata in gravi condizioni di salute.

Incendio nell’appartamento: tre feriti

La telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria è giunta nel cuore della notte: era richiesto un intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco presso un appartamento in via Campi Elisi a Trieste. Per motivi ancora da accertare, nell’aloggio era scoppiato un pericoloso incendio che aveva procurato danni alla struttura, ma soprattutto ai trei inquilini.

Incendio nell’appartamento: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i pompieri che si sono occupati di spegnere le fiamme, mentre i medici del 118 arrivavano a bordo di ambulanze e automedica. Le tre persone all’interno dell’appartamento avevano riportato ferite da ustioni ed erano rimaste intossicate. In particolare, uno di loro era in gravissime condizioni ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso. L’uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata. Gli altri due feriti sono stati portati in pronto soccorso in codice giallo.