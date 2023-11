Diventa legge il ddl contro la violenza sulle donne: inasprite pene e rafforzate misure di prevenzione

Alla luce dei recenti avvenimenti hanno portato alla drammatica morte di Giulia Cecchettin è stato approvato all’unanimità in Senato il disegno di legge contro la violenza sulle donne. Sono le diverse le novità che saranno introdotte grazie all’entrata in vigore di questo provvedimento a cominciare dall’arresto in flagranza differita o ancora l’inasprimento delle pene e l’intensificazione delle misure di prevenzione e controllo.

Ddl contro la violenza sulle donne: le principali novità

Stando a quanto riporta ANSA che ha descritto, per sommi capi, in cosa consiste la misura, tra le maggiori novità c’è l’ammonimento da parte del Questore che può trasmettere una comunicazione all’aggressore, ricordando di essere al corrente della possibilità eventuale di commettere un reato. Previste maggiori pene nel caso in cui si commetta ad esempio violenza domestica. Introdotto inoltre un ristoro anticipato che verrà destinato alle vittime e ai loro familiari ed eredi.

Le altre misure

Non ultimo tra gli strumenti che sono stati introdotti con il nuovo ddl c’è anche l’arresto in flagranza differita che può scattare qualora l’aggressore venga sorpreso “in via differita”, per l’appunto tramite materiale audiovisivo come foto o video ad arrecare violenza alla vittima.