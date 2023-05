Dl Lavoro, maxi bonus per chi assume i giovani Neet

Gli imprenditori che decideranno di assumere un giovane che non studia e non lavora avrà diritto ad un incentivo

Chi sono i giovani Neet? Per Neet si intendono tutte quelle persone dai 15 a 29 anni che non studiano e non lavorano. L’Italia, lo sappiamo, è il Paese europeo con più persone in questa condizione, ma con il Decreto Lavoro forse qualcosa potrà cambiare.

Decreto Lavoro, novità per gli imprenditori: incentivi per chi assume i giovani Neet

Il 1 maggio 2023 è stato approvato il nuovo Decreto Lavoro. Nel provvedimento, oltre al piatto principale che riguarda il taglio del Cuneo Fiscale, si parla anche dei cosiddetti Neet: i giovani che non studiano e non lavorano. L’obiettivo del governo è quello di limitare il loro numero e per farlo si è pensato di dare degli incentivi agli imprenditori che li assumeranno. I numeri sono chiari, nel 2022 i Neet in Italia erano più di 1,6 milioni, dati impressionanti soprattutto al Sud, dove in alcune aree la loro percenutale sfiora il 30%.

Le agevolazioni per chi assume un under 30

Per richiedere il bonus, ai datori di lavoro basterà andare sul sito dell’Inps e fare la richiesta via telematica. L’incentivo sarà pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali riconosciuta al giovane assunto e sarà valido per un anno. Ricordiamo che questo bonus può essere attivato solo in caso di contratti indeterminati o di apprendistato.