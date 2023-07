Dopo la lunga e fortunata parentesi in Mediaset, Belen Rodriguez ha deciso di sua spontanea volontà (perlomeno questo è quello che ha scritto lei su Instagram) di lasciare l’azienda che negli ultimi anni l’ha ospitata, prima con Tu sì que vales e poi, più di recente, con Le Iene. Si era detto che dopo l’addio a Cologno Monzese la showgirl sarebbe passata a Discovery, ma in realtà stando alle ultime indiscrezioni pare che la realtà dei fatti sia ben diversa.

Belen Rodriguez, no di Discovery? Ecco cosa sappiamo

Qualche giorno fa il noto sito Dagospia aveva lanciato in anteprima uno scoop molto interessante: sul giornale diretto da Roberto D’Agostino si leggeva infatti che la soubrette argentina sarebbe presto passata a Discovery, con un programma fatto “su misura” per lei.

Pochissime ore fa, in ogni caso, il portale The Pipol ha specificato che, nella realtà dei fatti, per Belen su Discovery non sarebbe previsto alcuno spazio. Il motivo dietro a questa mancata trattativa con la rete sarebbe legato al fatto che, almeno per il momento, il palinsesto di Discovery è già molto, anzi troppo, pieno.

Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe di certo di una bella doccia fredda per la conduttrice, che al momento si trova priva di ingaggi in tv. A meno che, ovviamente, qualcosa non cambi all’ultimo minuto.