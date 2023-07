Alla presentazione dei palinsesti Mediaset stagione 2023/24 è stato rivelato il nome della nuova conduttrice dello storico programma Le Iene. Veronica Gentili prenderà il posto di Belen Rodriguez. Prosegue così la rivoluzione degli studi di Cologno: più informazione d’inchiesta, e ben distinta dallo spettacolo. In sostanza, meno infotainment, nel segno del solco tracciato dall’era Pier Silvio Berlusconi.

Le Iene, Veronica Gentili sostituirà Belen Rodriguez

Alla guida de Le Iene ci sarà un nuovo volto. Una giornalista al posto di una soubrette regina del gossip. Veronica Gentili sostituirà la showgirl Belen Rodriguez. Una mossa del Biscione già prevedibile, stando al nuovo corso impresso da Pier Silvio Berlusconi, ossia dare al programma storico di Italia Uno (ma anche all’intera emittente) un taglio più da giornalismo d’inchiesta separato dallo spettacolo e dal trash.

“Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”. Questo il messaggio per Belen diffuso dal canale social ufficiale della trasmissione.

Belen fuori anche da Tu sì que vales

Classe 1982, Veronica Gentile in questi anni si è fatta valere come giornalista d’inchiesta e conduttrice di altri talk di punta, come Stasera Italia e Controcorrente. Tra le tante attività giornalistica, è stata anche firma de Il Fatto Quotidiano.

Ha lavorato anche come attrice in numerosi film e a teatro, diplomandosi nel 2006 nella prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Una carriera solida e ricchissima di esperienze.

Quanto a Belén Rodriguez, non sarà neppure valletta della prossima stagione di Tu sì que vales. Una scelta che, stando alle indiscrezioni di Dagospia, sarebbe voluta dalla showgirl.