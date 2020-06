Come la pensava Veronica Gentili su Silvio Berlusconi nei suoi articoli del passato pubblicati sul "Fatto Quotidiano"?

Nessuno sembra essere più versatile di Veronica Gentili nel suo giudizio su Silvio Berlusconi. Qualche anno fa, per la precisione il 3 agosto 2013, la giornalista scriveva ad esempio sul sito del “Fatto Quotidiano” un pezzo intitolato: “Sentenza Mediaset, irrevocabile: a prova di lupo”.

Il riferimento era alla popolare storia dei 3 porcellini, costretti a ripararsi dai continui attacchi del lupo per costruirsi la casa.

Veronica Gentili: i commenti sul Cavaliere

Chiara era dunque l’asprezza della presentatrice di Stasera Italia su Rete4 nei confronti del suo attuale datore di lavoro. Palese inoltre il disprezzo nei confronti delle donne che lavorano per lui, le quali vennero da lei dipinte come “poco di buono” e “vendute”, come viene riportato da LiberoQuotidiano.it.

Il 17 luglio 2013 l’attrice si scagliò pure contro l’ex ministro Alfano, da lei accusato di curare “gli interessi personali del cavaliere Berlusconi“. Il 22 gennaio 2014 la Gentili paragonò poi l’imprenditore milanese a Bette Davis, firmando successivamente altri articoli sarcastici come quello del 12 marzo 2015 riferito all’assolvimento del leader di Forza Italia.

Oggi che appunto si trova a lavorare in Mediaset, quale sarà l’attuale giudizio di Veronica Gentili sul Cavaliere lombardo?