Mara Venier, nell'ultima puntata di Domenica In, si è lasciata andare a dichiarazioni sulla sua vita privata, mettendo in luce le critiche ricevute per il suo corpo

Mara Venier nel salotto di Domenica In si lascia andare a delle dichiarazioni sulla sua vita con Francesca Fagnani in studio per presentare il suo programma Belve. Inoltre, la zia Mara ha raccontato anche ad altri dettagli sul suo corpo.

L’ultima puntata di Domenica In e la conduttrice Mara Venier

Nell’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai1 il 31 marzo 2024 e condotta la Mara Venier, ci sono state le interviste a Gianna Nannini, che ha presentato il suo ultimo album Sei nell’anima, e Francesca Fagnani, dal prossimo mese su Rai2 con la nuova stagione di Belve.

Mara Venier e le parole sul suo corpo con Gianna Nannini

«Che bello questo è tutto per me!», ha esclamato la conduttrice davanti ad un uovo di Pasqua: «Ieri io e Gianna abbiamo registrato un video insieme e lei è tutta in forma, magra a me, invece, hanno chiesto se sono ingrassata. La risposta è sì, perché me piace magnà! Ma non preoccupatevi che adesso inizio la dieta e torno in forma anche io».

L’intervista di Mara Venier con Francesca Fagnani

Mara Venier racconta l’aneddoto dell’infanzia quando voleva farsi suora:

«Mia madre non ci ha creduto perché ero un maschiaccio. Quando ho vinto il premio in prima elementare non mi ha portata alla premiazione perché pensava il prete stesse scherzando. Volevo diventare suora perché in prima elementare… Ma perché ti sto raccontando tutte queste cose? Devo farti io l’intervista!».