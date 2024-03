Il gossip di una ipotetica rottura tra gli artisti de Il Volo, circola ormai da tempo, ma gli artisti smentiscono definitivamente da Mara Venier, a Domenica In.

Le dichiarazioni de Il Volo a Domenica In

«Noi tre? Litighiamo tutti i giorni. Adesso, noi siamo assieme ma siamo sciolti… siamo cani sciolti. No, ma si sa, oggi, per dare notizia, siamo abituati. Mara, lo sai meglio di noi però ci sta, dai!», ha affermato Ginoble commentando la notizia della separazione.

Poi, lo stesso Gianluca, ha aggiunto:

«Molta gente ci ha fermato per strada chiedendoci: “Non vi separate, perché siete forti voi tre, non vi separate”. La gente era in apprensione perché aveva letto tutte le notizie ma che poi è uscita durante la settimana di Sanremo, stavamo facendo un’intervista e diciamo che in ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene un po’ un equilibrio ed è Ignazio, perché io e Piero siamo la destra e la sinistra, i poli opposti».

La notizia della separazione de Il Volo durante la settimana di Sanremo

La notizia nasce dopo un’intervista, avvenuta nei giorni del Festival di Sanremo 2024, in merito alla serata delle cover, quando i tre cantarono Who Wants to Live Forever dei Queen insieme a Steve Burns. Gianluca Ginoble dichiarò:

«È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’, quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato».

Queste parole non piacquero a Barone che, con tono stizzito, rispose:

«Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me».

Il Volo aveva già smentito la notizia della separazione a Viva Rai2

Ospiti da Fiorello a Viva Rai2, scherzando sulla notizia della separazione, affermarono: