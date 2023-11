Domenica In, l'intervista a Fedez registrata: Mara Venier risponde alle polemiche

Mara Venier ha replicato alle polemiche in merito all'intervista registrata di Fedez a Domenica In.

Domenica 26 novembre a Domenica In è stata registrata l’intervista di Fedez e la conduttrice, Mara Venier, ha spiegato perché.

Domenica In: l’intervista di Fedez

In tanti sui social non vedevano l’ora di saperne di più in merito all’intervista di Fedez a Domenica In ma, a quanto pare, il rapper non è entrato nello salotto tv di Mara Venier e anzi, la sua intervista è stata “registrata” domenica 26 novembre. In tanti hanno polemizzato sulla vicenda affermando che la Rai avrebbe deciso in questo modo di “censurare” e tagliare le parti compromettenti dell’intervista e, sulla questione, è intervenuta la stessa Mara Venier, che ha precisato:

“Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà senza tagli. Registrata perché Fedez non poteva venire domenica prossima”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Stando a quanto riporta TvBlog: “Per il momento c’è il massimo riserbo sui contenuti dell’intervista. Secondo quanto trapela, comunque, si sarebbe trattata di una conversazione intima senza particolari cenni alle polemiche che hanno segnato, soprattutto nell’ultimo periodo, il rapporto tra il rapper giudice di X Factor e la tv pubblica ricucito recentemente grazie all’intervento dell’amministratore delegato in persona Roberto Sergio”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.