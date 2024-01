Domenica In, Mara Venier in lacrime chiede aiuto alla regia: "Mandate un film...

Domenica In, Mara Venier in lacrime chiede aiuto alla regia: "Mandate un film...

Domenica In, Mara Venier in lacrime chiede aiuto alla regia: un suo ospite è stato in coma per due mesi.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier è finita in lacrime e ha chiesto aiuto alla regia. La conduttrice non è riuscita a trattenere la commozione quando ha accolto in studio un ospite che è stato in coma per due mesi.

Domenica In: Mara Venier in lacrime chiede aiuto alla regia

L’ultima diretta di Domenica In ha visto uno spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo. Mara Venier ha accolto in studio tanti personaggi che hanno contribuito a scrivere pagine e pagine della kermesse musicale, come: Albano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi. Con uno di loro, però, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

Domenica In: Mara Venier in lacrime per

Durante l’esibizione di Tony Dallara, 87 candeline all’attivo, con la canzone Come prima più di prima ti amerò, dedicata alla moglie Patrizia, Mara è finita in lacrime. Qualche mese fa, l’artista ha avuto seri problemi di salute e la Venier si è commossa perché non credeva di rivederlo con il microfono in mano. “Sette mesi fa ho cantato perché ho avuto qualche problemino…“, ha ammesso Dallara. La Venier ha replicato: “Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma“.

Domenica In: Mara chiede aiuto alla regia

A questo punto, Mara Vanier ha chiesto aiuto alla regia di Domenica In. Tra le lacrime, la conduttrice ha esclamato: “Mi sono commossa mandate un filmato“. Sia Tony Dallara che i presenti in studio hanno applaudito a mo’ di incoraggiamento.