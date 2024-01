Per Mara Venier il primo tatuaggio a 73 anni

“Non è mai troppo tardi” dice un famoso detto ed è così che la signora della domenica Mara Venier ha deciso di fare il primo tatuaggio all’età di 73 anni mostrando ancora una volta di più il suo lato giovane e sempre al passo con i tempi. Per l’occasione “zia Mara” ha fatto un tattoo con suo nipote Giulio, un gesto semplice, volto a suggellare un legame d’affetto nel quale si è unita anche la madre di Giulio, nonché figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini.

Mara Venier, primo tatuaggio a 73 anni per la conduttrice

La conduttrice di Domenica In ha condiviso un breve video sulla sua pagina Instagram nel quale è apparso anche il tatuatore che le stava apponendo sul braccio della pellicola per proteggere il tatuaggio: “Primo tatuaggio della mia vita, mi ha convinto mio nipote Giulio. Facciamo tutti e due lo stesso tatuaggio”, ha spiegato. Mara Venier ha poi mostrato il nipote che le ha dato un bacio affettuoso sulla guancia.

Le reazioni dei VIP

Non si sono fatte attendere le reazioni al video, tra le quali non sono certo mancate quelle di volti noti dello spettacolo come quella dell’attrice Asia Argento che ha scritto: “Abbiamo iniziato tutti con una stellina… attenta che poi non fermi più”, seguita da Alfonso Signorini che ha invece osservato: “Ti si ama”. Alberto Matano ha invece commentato con degli emoticon a forma di stella.