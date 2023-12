Dopo 17 edizioni di successo, Mara ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia e all’amore della sua vita, Nicola Carraro. Tuttavia, la puntata del 17 dicembre potrebbe essere l’ultima per la conduttrice che ha intrattenuto milioni di telespettatori nel corso degli anni.

La decisione di Mara Venier: lasciare la conduzione di Domenica In

La scelta di Mara Venier di abbandonare la conduzione del programma televisivo Domenica In ha destato grande sorpresa e commozione tra i suoi numerosi fan. Dopo oltre 17 edizioni di successo, la conduttrice ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia e al suo grande amore, Nicola Carraro. Nonostante sia stata una decisione difficile da prendere, Mara sente che è giunto il momento di dare priorità ai suoi cari e di godersi appieno la vita lontano dal mondo dello spettacolo. La sua ultima puntata, programmata per il 17 dicembre, segnerà la fine di un’era per Domenica In e lascerà un vuoto nel cuore dei telespettatori italiani che hanno amato e apprezzato il talento e la dedizione di Mara Venier nel corso degli anni.

Gli ospiti e i temi trattati nella prossima puntata di Domenica In

Nella prossima puntata di Domenica In, Mara Venier ha annunciato un elenco di ospiti e temi che promettono di attirare l’attenzione del pubblico. Tra gli ospiti più attesi ci saranno I Pooh, The Kolors, Matteo Bocelli e Carlo e Matteo Garrone con i protagonisti del film “Io Capitano“, con cui si discuterà dell’attualità dei migranti. Inoltre, Mara assicura che il programma affronterà anche il tema dell’aumento dei femminicidi, invitando tutte le donne a fare qualcosa insieme. Sarà un’occasione per sensibilizzare la società su questa delicata questione. Con il suo stile autentico e coinvolgente, Mara Venier si conferma ancora una volta come una conduttrice capace di affrontare argomenti importanti con sensibilità e passione.