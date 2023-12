Belen e Mara Venier a cena insieme: il dettaglio non sfugge ai fan

Dopo una cena a Roma a casa di Mara Venier, Belen Rodriguez e la conduttrice hanno trascorso una serata insieme ad amici in comune anche a Milano.

Belen Rodriguez: ala cena con Mara Venier

A quanto pare tra Belen Rodriguez e Mara Venier c’è uno splendido rapporto d’amicizia e infatti le due, dopo aver cenato insieme a Roma, si sono concesse una serata insieme anche a Milano. Insieme alle due sarebbe stato presente anche il famoso regista Ferzan Özpetek, e per questo in molti si sono chiesti se le due non abbiano in cantiere dei nuovi progetti nel mondo del cinema.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e al momento l’intervista di Belen continua a destare scalpore: a Domenica In infatti, la showgirl ha ammesso che sarebbe stata tradita dal suo ex marito, Stefano De Martino, con almeno 12 amanti. Sarà vero? Il conduttore ha replicato in diretta tv e ha affermato che, in merito alla questione, esisterebbero “due verità”. In tanti, tra i fan, sono in attesa di sapere se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se lui e Belen torneranno a parlare pubblicamente della questione. Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari.