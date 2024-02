Domenica In, Mara Venier torna in onda dopo le polemiche e tuona: "Si può di...

Domenica In: Mara Venier torna in onda dopo le polemiche e lancia diverse frecciatine sulla "censura".

L’ultima puntata di Domenica In ha visto Mara Venier tornare in onda dopo le polemiche esplose durante lo Speciale Sanremo 2024 con Dargen D’Amico e Ghali per lo “stop al genocidio“. La conduttrice, per tutta la diretta, non ha fatto altro che sottolineare che nel suo salottino “si può dire tutto“, ma ha lanciato tante altre frecciatine.

Mara Venier ci ha tenuto a sottolineare che, in 30 anni di carriera, non ha mai censurato nessuno. L’ha ribadito prima dell’esibizione di Gigliola Cinquetti con La Pioggia e quando si è ritrovata davanti Nek e Renga: “Qui potete dire e fare quello che volete. Da 30 anni qui“.

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier è apparsa provata dalle polemiche di questi giorni. La conduttrice ha sganciato diverse frecciatine a tema “censura“, ma il suo volto non era rilassato come al solito. Nei giorni scorsi, in sua difesa è sceso in campo anche il marito Nicola Carraro. A quanti gli hanno fatto notare che la consorte “ha dimostrato quella che è, una serva alla dipendenza della Rai“, lui ha replicato: “Serva dei pregiudizi sei certamente tu“.