Don Mazzi demolisce Fabrizio Corona: "Si crede una divinità, ma è sempre stato un pirla"

Don Mazzi, 93 candeline all’attivo, ha letteralmente demolito Fabrizio Corona. Il sacerdote conosce bene l’ex re dei paparazzi, motivo per cui non può fare altro che definirlo un “pirla”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Don Mazzi ha fatto un bilancio dei suoi 93 anni di vita terrena. “Mi sono solo rotto le scatole. Fatico a infilarmi le calze e a vestirmi, ma finché il Capo non alza il telefono… La morte è diventata una compagna di vita“, ha dichiarato il sacerdote. Nel corso della chiacchierata con il quotidiano non poteva mancare una frecciatina a Fabrizio Corona, considerato un “pirla”, e Lele Mora.

Don Mazzi ha dichiarato:

“Pirla era e pirla è rimasto. Si crede la divinità di sé stesso, non vi è nulla di autentico in lui. Corona e Lele Mora mi hanno solo fatto perdere tempo”.

Fabrizio ha sempre sparato a zero contro Exodus, il progetto del sacerdote che punta a recuperare i ragazzi tossicodipendenti.

Dopo le frecciatine a Fabrizio Corona e Lele Mora, Don Mazzi ha svelato un suo segreto. Ha dichiarato:

“La morte di mio padre Ugo è stata la peggiore disgrazia della mia vita. Mi ha segnato in maniera irreparabile. L’ho vissuta come un’ingiustizia da parte di Dio. Papà era ferroviere, una broncopolmonite lo uccise a Valdobbiadene. Venne sepolto là. Non ho mai visitato la sua tomba. Mi è sempre mancato il coraggio di andarlo a trovare. Volevo immaginarmelo vivo”.