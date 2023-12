Donald Trump è entrato nella storia, ma lo ha fatto dalla parte sbagliata. Il tycoon è, infatti, il primo candidato alla presidenza degli Stati Uniti che viene dichiarato ineleggibile. La reazione alla decisione dei giudici del Colorado è forte e decisa: “Una scelta sbagliata e antidemocratica”.

Donald Trump escluso dalle primarie: il voto

È accaduto tutto nelle scorse ore in Colorado, dove i giudici della Corte Suprema hanno escluso Donald Trump dalla corsa alle primarie dei repubblicani dello Stato. La decisione, presa a maggioranza con 4 voti a favore e 3 contrari, entra nella storia. Mai prima d’ora era capitato che un candidato fosse dichiarato ineleggibile a causa del 14esimo emendamento. Il paragrafo 3 di tale testo, infatti, esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte: ciò per cui era stato incriminato Trump a causa di quanto successo nel 2021 a Capital Hill.

Donald Trump escluso dalle primarie: la reazione

Il tycoon, però, non si abbatte e ha già dichiarato che farà ricorso per la decisione presa dai giudici del suo Stato. Il suo fidato portavoce Steven Cheung, l’uomo che sta seguendo la campagna per la Casa Bianca 2024, ha bollato così la votazione avvenuta in Colorado: “È stata una scelta sbagliata e antidemocratica“.