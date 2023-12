Si complica la corsa alla Casa Bianca per Donald Trump. Il tycoon, già presidente americano prima di Biden, è stato escluso dalla corsa presidenziale nel 2024 per quanto riguarda il Colorado. Lo Stato dell’ex presidente Usa lo ha dichiarato ineleggibile a causa del suo coinvolgimento nell’insurrezione a Capitol Hill.

Donald Trump escluso dalle primarie: il caso del Colorado

Era il 6 gennaio del 2021 e le immagini di quanto stava accadendo a Capitol Hill hanno fatto in breve tempo il giro del mondo. L’assalto al Congresso dei sostenitori di Donald Trump ha avuto grossi effetti anche sullo stesso ex presidente, che fu incriminato. E per lui, oggi, le cose si complicano ulteriormente: il suo Stato, infatti, lo ha dichiarato ineleggibile per la corsa presidenziale del 2024. Altri Stati potrebbero accodarsi e presto i giudici di di Washington Dc dovranno esprimersi sulla legittimità del tycoon di candidarsi come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America.

Donald Trump escluso dalle primarie: la decisione dei giudici

A ‘far fuori’ Donald Trump è stato il 14esimo emendamento e la sua sezione 3, che spiega come chiunque sia coinvolto in un’insurrezione contro la Costituzione, dopo aver giurato fedeltà a essa, non può diventare presidente. Si tratta di una decisione a suo modo storica: mai era capitato che un candidato venisse escluso per tale motivo dalla corsa presidenziale. “Noi” – hanno spiegato i giudici nel dispositivo – “Non abbiamo raggiunto queste conclusioni con leggerezza. Siamo consapevoli della magnitudine e del peso delle questioni che ci troviamo di fronte. Siamo, tuttavia, consci del nostro solenne dovere di applicare la legge, senza paura o favoritismi, e senza farsi influenzare dalla reazione pubblica alla decisione a cui siamo giunti“.