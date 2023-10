L’accordo con i pubblici ministeri è arrivato meno di una settimana prima del processo. Powell ha accettato di testimoniare nelle prossime udienze che coinvolgeranno altri coimputati del caso, tra cui Trump.

L’ex avvocato di Trump si dichiara colpevole per inferenze elettorali in Georgia

L’avvocato Sidney Powell si è dichiarata colpevole delle accuse penali derivanti dal caso di interferenza elettorale in Georgia. Il processo vede coinvolto l’ex presidente Donald Trump e numerosi altri imputati. L’accordo di patteggiamento della Powell, il secondo finora, è arrivato un giorno prima dell’inizio della selezione della giuria. L’improvviso voltafaccia del legale, che dopo la perdita delle elezioni del 2020 da parte di Trump ha diffuso cospirazioni di frode elettorale e ha intentato cause in tribunale per cercare di ribaltare il risultato, potrebbe aumentare le pressioni sui suoi coimputati, affinché si accordino a loro volta per il patteggiamento.

Le accuse

Powell, 68 anni, si è dichiarata colpevole presso la Corte Superiore della Contea di Fulton di sei capi d’accusa. Fra questi: racket, associazione a delinquere finalizzata alla frode elettorale e cospirazione per interferenza intenzionale nell’esercizio delle funzioni elettorali, come indicato in un documento del tribunale. Secondo quanto dichiarato durante l’udienza, la donna dovrà scontare sei anni di libertà vigilata, pagare una multa di 6mila dollari e restituire 2.700 dollari alla Georgia, come parte dell’accordo negoziato con i pubblici ministeri. Essendo la prima volta che commette un reato, tuttavia, non dovrà affrontare il carcere. Avrà però l’onere di scrivere una lettera di scuse allo Stato della Georgia e ai suoi cittadini.

Il caso di interferenze elettorali

Sidney Powell è stata anche accusata di essere coinvolta in un piano per violare illegalmente le apparecchiature elettorali nella contea di Coffee, e manomettere le macchine per il voto. L’avvocato è la seconda dei 19 imputanti, a dichiararsi colpevole. Il primo è stato il garante per le cauzioni Scott Hall, che a settembre si è dichiarato colpevole di cinque reati di cospirazione. Come Hall, Powell ha accettato di testimoniare nei prossimi processi che coinvolgeranno gli altri imputati, tra cui l’ex inquilino della Casa Bianca.