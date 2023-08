A margine della quarta incriminazione in Georgia, Donald Trump è tornato a far sentire la pripria voce attraverso i suoi profili social. Subito dopo l’arresto e il pagamento della cauzione, il tycoon ha condiviso su X (l’ex Twitter) la sua foto segnaletica, mentre su Truth ha sferrato un duro attacco a Joe Biden.

Usa, l’attacco di Trump a Biden dopo l’incriminazione: “È corrotto”

Donald Trump è stato incarcerato ad Atlanta, ma grazie al pagamento di una cauzione di 200 mila dollari ha potuto evitare la cella. Il tycoon era stato incriminato per aver cercato di sovvertire in modo illecito il voto in Georgia nel 2020. In seguito ai fatti di ieri, l’ex presidente – che ricordiamo essere ancora in piena corsa per insediarsi nuovamente alla Casa Bianca – si è lasciato andare ad un duro sfogo nel confronti del suo principale avversario politico Joe Biden.

Le parole di Donald Trump su Joe Biden

“Con il tempo le persone dimenticano! Tutte queste accuse e cause contro di me sono state avviate dal ‘corrotto Joe Biden’ e dai fascisti della sinistra radicale“ – scrive Trump che poi fa riferimento alle prossime elezioni – “È la loro arma preferita per le prossime elezioni presidenziali del 2024.” Secondo il tycoon ci sarebbe una sorta di complotto ordito nei suoi confronti: “Ritengono che la leadership repubblicana non sia abbastanza forte da fermarli o fare qualcosa per contrastare le loro frodi. Ma li fermerò, perché non abbiamo scelta: se non vinciamo, non avremo più un Paese.”