L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato formalmente incriminato a Miami, in Florida. Il tycoon si è presentato oggi, 13 giugno, in tribunale per essere temporaneamente messo in stato di fermo dopo l’incriminazione per l’indagine federale sui documenti riservati che, la scorsa estate, sono stati rinvenuti nella sua villa di Mar-a-Lago. Il repubblicano, che verrà rilasciato a breve, è il primo ex presidente ad essere incriminato per reati federali. I capi d’accusa che gli sono stati imputati sono 37 e riguardano la violazione di sette leggi federali.