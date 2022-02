Donna aggredita e violentata a Gatteo Mare mentre passeggia: caccia all’uomo

Una donna è stata aggredita e abusata mentre passeggiava a Gatteo Mare: i Carabinieri sono al lavoro per identificare il colpevole.

Nella serata di venerdì 11 febbraio 2022 una donna di 60 anni è stata aggredita e violentata vicino casa a Gatteo Mare: stava passeggiando quando un uomo l’ha picchiata per poi abusare di lei e fuggire. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarlo.

Donna aggredita a Gatteo Mare

Secondo quanto ricostruito, la signora, un’imprenditrice, era uscita di casa per fare una camminata nella zona della foce del Rubicone presso i giardini Don Guanella. Ad un certo punto è apparso un uomo che, secondo il suo racconto, l’avrebbe presa a pugni trascinandola sulla spiaggia. Dopo averla immobilizzata avrebbe approfittato di lei per poi far perdere le proprie tracce e lasciare la vittima sola sull’arenile.

Quest’ultima è riuscita ad avvertire subito i soccorsi che l’hanno trasferita presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalinì di Cesena. I medici avrebbero confermato la violenza sessuale e, per le ferite riportate dalle percosse, la paziente è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

Donna aggredita a Gatteo Mare: si cerca l’aggressore

Sul luogo dell’aggressione sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Cesenatico che si stanno occupando del caso.

Attraverso le telecamere private e pubbliche presenti nella zona cercheranno di costruire l’identikit del malvivente allo scopo di rintracciarlo e consegnarlo alla giustizia.

Intanto il primo cittadino di Gatteo Mare Roberto Pari è intervenuto sulla vicenda parlando di un “episodio gravissimo, deprecabile, intollerabile e da condannare con assoluta fermezza“. Ha inoltre espresso la solidarietà sua e di tutta l’Amministrazione alla vittima delle violenze auspicando che i militari possano trovare il colpevole in tempi rapidi.