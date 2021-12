Donna di 50 anni trovata morta in casa a Quartu Sant’Elena: uccisa a coltellate

Una donna è stata trovata morta in casa sua a Quartu Sant'Elena, sul corpo evidenti ferite di armi da taglio. La Procura ha avviato l'indagine.

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa in via della Musica a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari con evidenti ferite da arma da taglio sul corpo. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri, 12 dicembre, dopo che un parente aveva provato invano a mettersi in contatto con la donna.

Sul posto immediato è stato l’intervento della compagnia di Quartu Sant’Elena, del comando provinciale di Cagliari e dei soccorsi medci che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso della donna e avviare le indagini per scoprire cosa sia successo nella casa di Quartu Sant’Elena.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, al momento nessuna ipotesi sarebbe da ritenersi esclusa, ivi compresa quella dell’omicidio.

Andranno accertati i contatti della vittima e ricostruite le sue ultime ore di vita per cercare di comprende le ragioni del decesso.

Il caso della donna trovata morta in casa a Quartu Sant’Elena è seguito dalla Procura della Repubblica che attende eventuali prove dalla scena del crimine.

Sul posto per gli accetamenti è intervenuto anche il pm di turno e il medico legale.