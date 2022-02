Donna morta in casa a Sanremo: il cadavere è stato trovato solo dopo due mesi

Una tragedia ha scosso Sanremo dove in questi giorni si sta svolgendo il Festival. Una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa dopo due mesi.

Quando pensiamo a Sanremo, non può che venirci in mente il Festival della canzone italiana che si sta svolgendo proprio in questi giorni, dall’1 febbraio al 5 febbraio 2022, eppure proprio la città ligure in queste ore è stata scossa da un dramma.

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Stando a quanto si apprende il decesso della vittima sarebbe avvenuto circa 2 mesi fa.

Sanremo donna trovata morta, cosa sappiamo sul decesso della 50enne

Su come la donna possa aver trovato la morte, almeno per il momento si saprebbe ancora poco. La 50enne abitava da sola inoltre, stando ad un primo esame effettuato dal medico legale il decesso della donna sarebbe avvenuto da circa due mesi.

Il suo cadavere era in stato di decomposizione avanzato. Dalle informazioni finora a disposizione, la 50enne potrebbe essere morta per cause naturali.

I Carabinieri indagano sull’accaduto

Nel frattempo si indaga sulla causa del decesso. Proprio al fine di ricostruire quanto accaduto nell’abitazione della donna, i Carabinieri hanno avviato un’indagine. A dare l’allarme circa la scomparsa della 50enne erano stati i vicini di casa che, essendosi accorti della sua assenza, avevano manifestato della preoccupazione.

Stando a quanto si apprende nessun parente si era rivolto alle forze dell’ordine denunciandone la scomparsa.