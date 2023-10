Russia, l’assurdo caso di una donna che ha vissuto con un ago nel cervello per 80 anni. I medici hanno scoperto il corpo estraneo dopo aver effettuato una TAC di routine.

Donna convive con un ago nel cervello per 80 anni

Una donna di 80 anni ha avuto un ago nel cervello per tutta la sua vita: lo hanno scoperto i medici russi dopo aver effettuato una TAC sulla paziente. La scoperta ha aperto a numerose ipotesi, tra cui il tentativo di infanticidio da parte dei genitori. È successo a Sachalin, un oblast sito nell’Estremo Oriente della Federazione Russa e le foto della scansione sono state pubblicate su Telegram dal Ministero della Salute.

La scoperta dei medici

I medici hanno trovato l’ago nel lobo parietale della signora, che dal 1943 ha vissuto con un corpo contundente infilzato nel cervello. Secondo il parere degli esperti, sarebbe stato effettuato un tentativo di infanticidio quando la donna era una neonata. Infatti, nell’ex Unione Sovietica, non era un fatto inusuale uccidere i propri figli, per via della guerra e delle difficoltà economiche che ne derivavano. A volte, le famiglie non si potevano permettere di mantenere un figlio e dopo la nascita lo uccidevano. L’ipotesi più accreditata tra i medici è che la donna di 80 anni sia stata vittima di questa macabra usanza.