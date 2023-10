Anche se Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati da tempo, i Donnalisi continuano a sperare in un ritorno di fiamma. I fan hanno addirittura fatto proiettare le immagini dei loro beniamini a New York.

Donnalisi: i fan di Antonella ed Edoardo li fanno proiettare a New York

I Donnalisi non mollano: anche se Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono più una coppia, la loro speranza di rivederli insieme non si affievolisce. Nelle ultime ore, i seguaci hanno addirittura fatto proiettare a New York le immagini dei loro beniamini. Il video, ovviamente, è diventato virale.

Antonella ed Edoardo proiettati a Times Square

Una scelta azzardata, forse un po’ folle, quella di far proiettare una serie di immagini di Antonella ed Edoardo sugli schermi di Times Square, a New York. Possibile che i Donnalisi siano talmente tanto innamorati dei loro beniamini da compiere un passo del genere?

Antonella ringrazia i Donnalisi, Edoardo tace

Antonella, dopo aver visto le proiezioni a New York, ha ringraziato i Donnalisi:

“Grazie. Bellissimo gesto, aldilà di tutto. Almeno siamo stati a New York”.

Edoardo, invece, ha preferito non replicare ed accogliere in silenzio quello che, ai più, è apparso come un gesto esagerato e un tantino ossessivo.