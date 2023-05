Dopo un anno di purgatorio, il Genoa è tornato matematicamente in Serie A

A Marassi è festa grande: dopo un anno il Genoa torna in Serie A, decisivo il 2-1 contro l'Ascoli

Il campionato di Serie A nella prossima stagione accoglierà nuovamente il Genoa: la squadra ligure dopo la vittoria sull’Ascoli (2-1 con reti di Bani e Badelj) è ora matematicamente certa di salire nella massima serie del campionato italiano, questo dopo un solo anno di purgatorio in Serie B.

Il Genoa torna matematicamente in A, quando è stata la svolta stagionale

A Marassi è festa grande dopo la vittoria contro l’Ascoli, successivamente alla promozione del Frosinone, ecco che anche il Genoa ha raggiunto la certezza matematica di tornare in Serie A.

Per molti la svolta alla stagione del Grifone è arrivata ad inizio dicembre con l’esonero di Alexander Blessin, tecnico tedesco con cui i rossoblù la scorsa stagione sono retrocessi nella serie cadetta. La proprietà guidata dal fondo 777 Partners ha deciso di tagliarlo fuori dopo i troppi alti e bassi della squadra (23 punti in 15 partite) affidando la squadra all’ex attaccante della Nazionale Alberto Gilardino.

Con in panchina “Gilagol”, il Grifone ha ritrovato la compattezza desiderato scalando al classifica fino ad ottenere un promozione fondamentale: anche se Sampdoria e Spezia dovessero retrocedere, nella prossima stagione in Serie A ci sarà in ogni caso una squadra a rappresentare la Liguria.