Dopo essere stato sorpreso a Milano con una pistola sottratta illegalmente e più di un chilogrammo di sostanze stupefacenti contenute nel garage, un individuo è stato posto sotto custodia.

Le forze dell'ordine hanno trovato oltre un chilogrammo di cocaina, un'arma da fuoco, venti cartucce e attrezzature per l'imballaggio in un deposito di San Donato Milanese, di proprietà di un 52enne già noto alle autorità. L'uomo è stato arrestato e rinviato a San Vittore. Ulteriori 6,5 grammi di cocaina e 9.230 euro in contanti sono stati ritrovati nella sua abitazione.