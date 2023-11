Francesca Romeo era una dottoressa della guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, e nessuno si poteva aspettare che potesse finire vittima di un agguato. La 67enne è, invece, stata uccisa in un omicidio avvenuto proprio mentre stava rincasando dal lavoro: la donna è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco.

Dottoressa uccisa in un agguato: l’omicidio

L’omicidio è avvenuto nelle scorse ore a Santa Cristina in Aspromonte, nella provincia di Reggio Calabria. La dottoressa Francesca Romeo si trovava in macchina con suo marito Antonio Napoli e stava rientrando dallo studio in cui lavorava. La 67enne è finita in un vero e proprio agguato: due persone nascoste a bordo strada hanno aperto il fuoco contro il veicolo, uccidendo Francesca e ferendo al braccio Antonio.

Dottoressa uccisa in un agguato: le indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Taurianova e gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire chi possa esserci dietro a questo terrificante omicidio: dalle prime informazioni che arrivano sembra che non sia coinvolta la criminalità organizzata.