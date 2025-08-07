Un dramma ha scosso la comunità di Albenga: un bimbo di soli 9 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta. La morte ha lasciato sotto shock familiari, bagnanti e l’intera città, che si stringe attorno al dolore della famiglia in questo momento così difficile.

Il bimbo di 9 anni colto da malore in spiaggia è morto: il cordoglio del sindaco

È deceduto il bambino di 9 anni colto da un improvviso malore mentre giocava sulla spiaggia di Albenga (Savona) durante una vacanza con la famiglia, tre giorni fa. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova.

“La notizia della scomparsa del bambino di 9 anni, avvenuta oggi all’ospedale Gaslini di Genova, ci lascia profondamente addolorati. Albenga intera si stringe con commozione e rispetto attorno alla famiglia, colpita da un dolore immenso e inimmaginabile. In questi giorni abbiamo sperato con tutto il cuore in un esito diverso, e ci siamo posti molte domande — tra cui, inevitabilmente, se le cose sarebbero potute andare diversamente, con condizioni o tempistiche diverse. Ma oggi non è il tempo delle domande. Oggi è il tempo del silenzio, della vicinanza, del rispetto. Il nostro pensiero va alla famiglia, con la più sincera partecipazione al loro dolore”.

Dramma ad Albenga, il bimbo di 9 anni colto da malore in spiaggia è morto

Lunedì pomeriggio il bimbo, mentre giocava sulla spiaggia, è stato colto da una crisi respiratoria improvvisa. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi, che hanno disposto il trasferimento urgente al Gaslini. Durante la degenza, il quadro clinico si è aggravato fino a un arresto cardiaco irreversibile, che ha portato al decesso dopo due giorni di terapia intensiva.

In una nota, l’Asl 2 Liguria ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia per il tragico esito. L’azienda sanitaria ha inoltre precisato che l’automedica è arrivata in soli 4 minuti, rispettando i tempi previsti dai protocolli, e che medici e operatori hanno attivato tempestivamente tutte le procedure di emergenza, lavorando con grande professionalità e impegno.

Al momento, le cause esatte del malore non sono ancora state chiarite, anche se si ipotizza che la crisi possa essere stata aggravata da eventuali problemi respiratori pregressi. La famiglia ha deciso di dare il consenso all’espianto e alla donazione degli organi del bambino, un gesto di grande generosità in un momento di profondo dolore.