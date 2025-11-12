Addio al cantante e fondatore della storica band britannica che ha spopolato negli anni Ottanta in tutto il mondo.

Lutto nel mondo della musica, è morto il cantante e fondatore dei Living in a Box, storica band pop britannica in auge negli anni Ottanta.

Cantante, chitarrista e fondatore della storica band britannica Living in a Box, è morto a 65 anni Richard Darbyshire, considerato una delle voci più riconoscibili del pop-soul britannico degli anni Ottanta.

Nato nel 1960 nel Cheshire, ha vissuto tra Manchester e il Giappone e, dopo aver studiato Letteratura Inglese a Oxford, si era lanciato nel mondo della musica, trovando il successo nel 1987 con i Living in a Box, band fondata assieme al tastierista Marcus Vere e al Batterista Anthony “Tich” Critchlow. Con il brano “Living in a Box”, la band raggiunse il quinto posto nella classifica dei singoli britannici e la top 20 negli Stati Uniti. La band ebbe un successo internazionale ma poi si sciolse a fine anni Ottanta a causa di tensioni artistiche con la casa discografica. Derbyshire iniziò la sua carriera da solista, collaborando anche alla scrittura di brani per artisti di fama mondiale quali Lisa Stansfield. La causa della morte di Richard Derbyshire non è stata annunciata.

Addio a Richard Derbyshire: il ricordo dei Living in a Box

Richard Derbyshire è morto a 65 anni, per cause non note. Questa la nota dei suoi ex compagni di band, i Living in a Box: “artista dal talento incredibile, capace di passare dalla potenza travolgente del primo singolo alla dolcezza struggente di Room in Your Heart. Era un vero artigiano della musica, un maestro nel suo mestiere. Richard, ovunque tu sia, ci mancherai immensamente.”