Agguato nella notte in provincia di Nuoro, in Sardegna, dove un operaio di 38 anni è stato ucciso davanti a casa a colpi di arma da fuoco. Si indaga per omicidio.

Dramma a Nuoro, operaio ucciso davanti casa

Un omicidio a sangue freddo nella notte a Orani, in provincia di Nuoro. Un operaio di 38 anni, Tonino Pireddu, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre stava rientrando a casa.

Come riporta La Nuova Sardegna, Pireddu era già rientrato in casa con la compagna, per poi riuscire per prendere qualcosa in auto. Il killer, dopo l’agguato, è fuggito, a nulla è servito l’intervento dei soccorritori, per il 38enne non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso. Sconvolta l’intera comunità, il Sindaco, Marco Ziranu, ha deciso di annullare tutti gli eventi per Carnevale.

Dramma a Nuoro, operaio ucciso davanti casa: indagini in corso

Sono partite subito le indagini dopo l’agguato nella notte a Tonino Pireddu, ucciso a colpi di arma da fuoco a Orani (Nuoro). Il pubblico ministero, Riccardo Belfiori ha già disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Al centro delle indagini anche il passato di Pireddu, l’operaio 38enne infatti lo scorso anno aveva subito un attentato incendiario, la sua auto e quella della sua compagna erano state bruciate. Si indaga per capire se i due fatti siano collegati.